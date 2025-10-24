BUND zeichnet „Flecker Waldwichtel“ mit Umwelturkunde aus

(wS/bu) Freudenberg 24.10.2025 | Waldkindergarten in Freudenberg für besonderes Engagement geehrt

Die Kreisgruppe Siegen-Wittgenstein des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat in diesem Jahr ihre traditionelle Umwelturkunde an den Waldkindergarten „Flecker Waldwichtel“ der Waldritter e.V. in Freudenberg verliehen. Seit vielen Jahren würdigt der BUND mit dieser Auszeichnung Personen, Institutionen, Vereine oder Unternehmen, die sich in besonderer Weise um eine lebenswerte Umwelt verdient gemacht haben.

Die Jury hob besonders das pädagogische Konzept des Lernens in und mit der Natur hervor. „In einer Zeit, in der schon unsere Kleinsten den Großteil ihrer Lebenszeit in geschlossenen Räumen verbringen, ist dieser Gegenentwurf von unschätzbarem Wert“, betonte die Kreisgruppe in ihrer Begründung.

Leiterin Evelyn Alishiri beschreibt den Ansatz des Kindergartens so: „Die Verantwortung für zukünftige Generationen beginnt mit der Erziehung zur Freiheit.“ Im Alltag der „Flecker Waldwichtel“ bedeutet das: draußen sein, entdecken, erleben. Robustheit, Zufriedenheit und die Fähigkeit, der allgegenwärtigen Reizüberflutung standzuhalten, sind zentrale Ziele der Arbeit mit den Kindern.

Im Wechsel der Jahreszeiten erleben die Mädchen und Jungen die Natur unmittelbar – ob beim Beobachten von Tieren, beim Lauschen der Geräusche des Waldes oder beim Spielen auf Wiesen und zwischen Bäumen. Diese Erfahrungen, so der BUND abschließend, „geben Selbstvertrauen und Kraft, aus der man für das Leben schöpfen kann.“