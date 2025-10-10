Dank und Blumen für die gute Seele der Bethesda-Küche: Ulrike Eckert geht in Rente

(wS/dia) Freudenberg 10.10.2025 | Mehr als vier Jahrzehnte bei ein und demselben Arbeitgeber – das findet man in

heutiger Zeit immer seltener.

Auf Ulrike Eckert trifft dies zu: 43 Jahre lang war die Wilnsdorferin bei

der Diakonie in Südwestfalen beschäftigt, kümmerte sich als „gute Seele“ im Küchenteam des

Freudenberger Bethesda-Krankenhauses mit um die Verpflegung der Patienten. Nun wurde die 64-

Jährige im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.



Mit damals 21 Jahren wurde Ulrike Eckert im August 1982 Mitglied der „Diakonie-Familie“ – und hielt

dem Unternehmen bis zuletzt die Treue. Ein Aspekt, den auch Harry Feige, Geschäftsführer der

Diakonie Südwestfalen Service GmbH, in seiner Ansprache hervorhob: „Wir bedauern sehr, dass wir

mit Ihnen eine verlässliche Mitarbeiterin verlieren. Wir danken Ihnen für alles und wünschen Ihnen

für den weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.“

Blumen und Glückwünsche gab es freilich auch von den Kolleginnen und Kollegen, die Ulrike Eckert



zum Abschied zudem eine Küchenschürze mit der Aufschrift „So sieht eine richtig coole Rentnerin

aus“ überreichten. Bei Kaffee und Kuchen gab‘s dann in gemütlicher Runde allerhand Anekdoten aus

43 Dienstjahren zu erzählen, wobei sich die eine oder andere Träne im Augenwinkel kaum vermeiden ließ.

Viele Jahre bereicherte Ulrike Eckert (4. von rechts) das Küchenteam im Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg. Nun wurde sie im Beisein ihrer Kollegen von Geschäftsführer Harry Feige (vorne Bildmitte) in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Foto: Diakonie in Südwestfalen