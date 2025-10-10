Hilchenbach liest ein Buch: Vorlesezeit mit dem Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis

(wS/hi) Hilchenbach 10.10.2025 | „Wer hat das Buch schon durchgelesen?“ Viele Hände gehen hoch. „Und wer hat noch gar nicht angefangen“? Zögerlich melden sich ein paar Kinder und kichern. „Ihr seid ehrlich, das finde ich gut“, lacht Kyrillos Kaioglidis.



Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hilchenbach liest ein Buch“, die der Verein Hilchenbacher Bildungsinsel seit fünf Jahren an besonderen Orten durchführt, begrüßte der Bürgermeister jetzt zahlreiche Viertklässler der Florenburg-Grundschule im Ratssaal.

Dieses Mal hatte der Verein die Kinder im Vorfeld mit dem Buch „Bookmän“ von Rüdiger Bertram ausgestattet, aus dem Kyrillos Kaioglidis an diesem Vormittag zwei Kapitel vorlas.

Darin geht es um Matteo, der ein Buch aufschlägt und plötzlich selbst zum Superhelden wird.

Als der Bürgermeister fertig war, durften seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer ihn mit Fragen löchern. Und das taten sie auch. Sie wissen jetzt zum Beispiel, wie alt er ist, ob er gut in der Schule war und mit welcher Partei er bisher am liebsten zusammengearbeitet hat: „Mit allen!“ Und sein Lieblingsbuch? „Früher habe ich ,Der Herr der Ringe‘ verschlungen“, verriet Kyrillos Kaioglidis. Eine Geschichte, die auch einige der Kinder schon kannten.

Am Ende hatten noch viele Schülerinnen und Schüler ihre Finger nach oben gestreckt, doch Zeit blieb nicht mehr. Deshalb schlug der Bürgermeister vor, die Fragen aufzuschreiben und gesammelt an ihn zu schicken. Er werde sie alle beantworten, versprach er.

Schulleiterin Yasemin Linde bedankte sich bei Tomas Irle vom Verein Bildungsinsel und dem Bürgermeister für das tolle Angebot, und die Kinder riefen ein lautes „Dankeschön“ in den Ratssaal.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis liest den Viertklässlern der Florenburg-Grundschule aus einem Buch vor. Dazu hatte der Verein Hilchenbacher Bildungsinsel eingeladen. Foto: Stadt Hilchenbach