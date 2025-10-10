Stiftung „GUT für Netphen“ unterstützt Naturerlebnisbad Deuz mit 2.500 €

(wS/ne) Netphen 10.10.2025 | Große Freude beim Team des Naturerlebnisbads Deuz: Die Stiftung „GUT für Netphen“ überreichte eine Spende in Höhe von 2.500 Euro, um die laufenden Arbeiten, insbesondere für die Installation einer PV-Anlage zu unterstützen.

Der Vorsitzende der Stiftung, Manfred Heinz, übergab die Spende am 09.10.2025 persönlich an die 1. Vorsitzende Gabriele Petz und Kassiererin Anne Kraus des Vereins und würdigte das außergewöhnliche Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer: „Das Naturerlebnisbad Deuz ist ein Paradebeispiel für gelebtes bürgerschaftliches Engagement. Mit der Förderung möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass dieser besondere Ort für die ganze Region erhalten bleibt.“

Der Trägerverein Freibad Deuz hatte in den vergangenen Wochen bereits umfangreiche Vorbereitungen für die Erneuerung des Filterteichs getroffen. Dabei wurden bereits rund zwei Drittel der Pflanzen und Wurzeln entfernt, um den Neuaufbau vorzubereiten. Dank zahlreicher Spenden von Vereinen, Firmen, Stiftungen und Privatpersonen konnte das Bad bislang über 70.000 Euro an Unterstützung sammeln.

Der nächste große Arbeitseinsatz steht bereits bevor: Am Samstag, 25. Oktober 2025, ruft das Naturerlebnisbad alle Helferinnen und Helfer erneut zum gemeinsamen Anpacken auf.

Ab 9.00 Uhr treffen sich Freiwillige am Bad, um mit Spaten, Spitzhacke und Schubkarre das nächste Etappenziel beim Filterteich-Neubau zu erreichen. Auch für die Verpflegung der tatkräftigen Unterstützerinnen und Unterstützer wird gesorgt.

„Jede helfende Hand zählt – ob beim Graben, Schaufeln oder beim Versorgen unserer Freiwilligen. Mit eurer Unterstützung schaffen wir es, die notwendige Eigenleistung zu erbringen und damit weitere Fördergelder zu beantragen“, so der Trägerverein.

Mit der Spende der Stiftung „GUT für Netphen“ rückt das Ziel, das Naturerlebnisbad fit für die Zukunft zu machen, wieder ein Stück näher.

Foto: Stadt Netphen