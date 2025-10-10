News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Einladung zum Seniorennachmittag in Brauersdorf am Dienstag, den 28. Oktober 2025

10. Oktober 20254
(wS/sv) Netphen 10.10.2025 | Der Schützenverein „Zur Sandhelle“ Brauersdorf e.V. lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zum traditionellen Seniorennachmittag ein, der am Dienstag, den 28. Oktober 2025, um 15:00 Uhr im Schützenhaus Brauersdorf stattfindet.

Eingeladen sind nicht nur die älteren Bewohnerinnen und Bewohner aus Brauersdorf, sondern auch ehemalige Einwohner aus den Nachbarorten Nauholz und Obernau.

Die Gäste dürfen sich auf einen gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, erfrischenden Getränken und einem kleinen Unterhaltungsprogramm freuen. Ziel der Veranstaltung ist es, in geselliger Runde den Austausch und das Miteinander der älteren Generation zu fördern.

Damit ausreichend Plätze und Verpflegung vorbereitet werden können, bittet der Verein um Anmeldung bei Heike Werthenbach unter der Telefonnummer 02738 / 4308.

Der Schützenverein freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag im Zeichen der Gemeinschaft.

