News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus sorgt für hohen Sachschaden

10. Oktober 2025118
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Hilchenbach 10.10.2025 | Am Donnerstagnachmittag (09.10.2025) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in die Straße „Im Unteren Marktfeld“ in Hilchenbach alarmiert worden.

Gegen 15:45 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Vor Ort konnten durch ein Dachfenster Flammen sowie eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Es entstand jedoch nach ersten Erkenntnissen hoher Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Mehrere Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache laufen. Eine Fahrlässigkeit kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Großeinsatz in Wilden: Kind bei Brand in Fachwerkhaus schwer verletzt

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten