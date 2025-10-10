Großeinsatz in Wilden: Kind bei Brand in Fachwerkhaus leicht verletzt

(wS/red) Wilnsdorf 10.10.2025 | Update (ots) Am gestrigen Donnerstag (09. Oktober) ist es im Ortsteil Wilden zu einem Wohnhausbrand gekommen. Insgesamt gab es drei verletzte Personen. Ein 24-jähriger junger Mann rettete in einer mutigen Aktion ein Kleinkind aus dem Dachgeschoss.

Gegen 15:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses in der Freier Grunder Straße.

In dem Einfamilienhaus war es nach bisherigen Erkenntnissen im Obergeschoss zu einem Brandausbruch gekommen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich im Obergeschoss noch ein knapp 2-jähriges Kleinkind. Ein 24-jähriger Nachbar, ein Verwandter der betroffenen Familie, erhielt Kenntnis von dem Feuer. Bevor die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte sich der junge Mann, der selber bei der Feuerwehr tätig ist, eine Leiter organisiert. Über die Leiter gelangte er zu einem Dachgeschossfenster. Dieses schlug er kurzerhand ein und stieg so in das Dachgeschoss ein. Hier holte er sich die knapp 2-Jährige und stieg mit ihr gemeinsam die Leiter hinab.

Die eingesetzten Feuerwehren Wilnsdorf und Neunkirchen waren mit mehreren Löschgruppen im Einsatz. Es gelang ihnen, das Feuer zu löschen. Die Freier Grunder Straße musste aufgrund des Einsatzes für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsstörungen.

Bei seinem Rettungseinsatz erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen. Das Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine hessische Klinik geflogen. Heute Morgen konnte zu dem Gesundheitszustand der knapp 2-Jährigen Entwarnung gegeben werden. Es war glücklicherweise nur leicht verletzt. Die 36-jährige Pflegemutter gilt aufgrund eines Schocks als leichtverletzt.

Das betroffene Fachwerkhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit nichts Genaues gesagt werden.

Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

ERSTMELDUNG | Ein Brand in einem alten Fachwerkhaus an der Freier-Grunder-Straße hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 15:34 Uhr wurden mehrere Einheiten mit dem Stichwort „F4 – Zimmerbrand“ alarmiert.

Im Einsatz befanden sich die Löschzüge Wilden, Wilnsdorf, Wilgersdorf, Oberdielfen und Rinsdorf, unterstützt von der Feuerwehr Siegen mit dem Abrollbehälter Atemschutz, dem Rettungsdienst Siegen-Wittgenstein, dem Rettungshubschrauber Christoph 25, einem PSNV-Team (psychosoziale Notfallversorgung), dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst, einem Feuerwehrarzt sowie der Polizei und weiteren Kräften.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Küche im Obergeschoss des Gebäudes aus. Dichter Rauch drang aus dem Dachstuhl, während die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgingen. Ein Kind erlitt dabei schwere Verletzungen. Es wurde vor Ort vom Notarzt versorgt und anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Freier-Grunder-Straße musste über mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandermittler der Polizei haben noch am Abend ihre Arbeit aufgenommen, um die genaue Ursache des Feuers zu klären.

Gegen 20:09 Uhr meldete die Polizei, dass die Vollsperrung der Freier Grunder Straße wieder aufgehoben wurde.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de