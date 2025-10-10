Tradition trifft Zukunft – Generationswechsel bei Dachdecker- & Zimmereibetrieb Ewald Sahm

(wS/es) Burbach 10.10.2025 | Burbacher Dachdecker- & Zimmereibetrieb „Ewald Sahm“ setzt die Tradition fort / 10. Generation übernimmt

Während bundesweit viele Betriebe händeringend Nachfolger suchen, gelang es kürzlich beim Burbacher Traditionsunternehmen „Ewald Sahm GmbH“ mit der 10. Generation erfolgreich.

Die beiden Brüder und Handwerksmeister Michael und Pascal Sahm haben nunmehr auch formell „das sagen“ und sind seit 01.01.2025 Geschäftsführende Gesellschafter. „Nach jahrelanger Planung, Gesprächen mit Steuerberatern, Notaren, Beratern, sind wir endlich am Ziel angekommen“, so die beiden Senioren Achim und Martin Sahm. Die ebenfalls beide Brüdern und Handwerksmeister führten erfolgreich das Unternehmen die letzten Jahrzehnte. Michael Sahm kam nach seiner Meisterprüfung im Dachdecker- und Klempnerhandwerk 2007 hinzu, sein Bruder Pascal Sahm stieß nach seiner Meisterprüfung im Zimmererhandwerk sowie Weiterbildung zum geprüften Restaurator 2015 hinzu. „Seitdem haben wir gemeinsam das Unternehmen geführt und erfolgreich ausgebaut. Viele tolle Projekte wurden umgesetzt, von kleinen Reparaturarbeiten bis hin zu mehrgeschossigen Schulgebäuden, Hallenbädern oder Wohnhäusern. Die neuen Ideen der beiden sowie unsere Erfahrung haben sich ideal ergänzt“, blickt Dachdeckermeister Achim Sahm zurück. Die Unternehmensbereiche „Dachdecker & Klempnerei“ sowie „Zimmerei & Holzbau“ sind ganz klar aufgeteilt sodass jeder der beiden seinen Bereich führt, jedoch als „ein“ Unternehmen.

„Bei gemeinsamen Projekten führen wir diese Gewerke nahtlos zusammen was letztendlich zu Bauzeitenoptimierungen und Kostensicherheit führt“, berichtet Michael Sahm. In Zeiten von Fachkräftemangel oder Nachwuchsproblemen sind die beiden sehr aktiv unterwegs. So wurden zuletzt 6 neue Auszubildende vorgestellt, somit verfügt das Unternehmen über 11 Auszubildende. „Wir sind froh und stolz mit unseren 41 festangestellten Fachkräften tolle Projekte umsetzen zu dürfen. Tagtäglich fahren morgens, je nach Projektgröße, 10 bis 13 Kolonnen raus, um alle Projekte umsetzen zu können. Ein enger, familiärer Umgang miteinander ist uns sehr wichtig. So war es in Vergangenheit und so soll es auch in Zukunft sein“, so Pascal Sahm. Der familiäre Umgang zeigte sich nunmehr zuletzt bei der Vorstellung der „Firmenübergabe“. Als aller erstes wurden jetzt die Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung über dieses positive Ereignis informiert. Da die letzten Jahre nunmehr gezielt darauf hingearbeitet wurde, war dies für Alle keine große Überraschung. Nur der Zeitpunkt musste schlussendlich noch festgelegt werden. Nach der „Staffelstabübergabe“ von Achim und Martin Sahm gab es einen Blick in die Zukunft. Während man aktuell in vielen Branchen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten hört, „können wir uns aktuell über volle Auftragsbücher freuen und einen sicheren Arbeitsplatz bieten.“ Weiterhin wurde über kommende Investitionen informiert. Im Anschluss gab es die Vorstellung der 6 neuen Auszubildenden im Dachdecker- und Zimmererhandwerk.



Im Büro oder draußen auf der Baustelle muss alles funktionieren. Draußen auf der Baustelle sind wir von unseren erfahrenen Fachkräften abhängig, hochwertige Arbeit abliefern zu können. Wenn die Büroarbeiten vorbereitet sind, muss das ganze praktisch auf der Baustelle umgesetzt werden. Auch das funktioniert nur mit versierten Fachkräften auf die wir uns zu 100% verlassen können. Hier verfügen wir über ein enorm starkes Team aus erfahrenen aber auch jungen Menschen. „Die Mischung macht`s“ schmunzelt Pascal Sahm. „Wir sind stolz auf unser Team und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft“, so Sahm weiter.

„Mit Michael und Pascal Sahm wird die Geschichte der Firma weiter positiv geschrieben“, sind sich Achim und Martin Sahm sicher. „Die beiden sind ja schon seit vielen Jahren hochaktiv dabei und führten das Unternehmen mit uns gemeinsam“.

Das Unternehmen ist sehr vielseitig aufgestellt mit den Unternehmensbereichen:

Dachdeckerarbeiten: Schieferarbeiten, Ziegeldächer, energetische Dachsanierung, Dachfenster,

Dachbegrünung, Abdichtungen, Fassadengestaltung, Photovoltaikanlagen

Klempnerarbeiten: Metalldächer und Fassaden, Dachentwässerung, Gesimsverkleidungen, Schneefangsysteme, Kantteile-Produktion

Zimmerei & Holzbau: Holzrahmenbau, Massivholzbauweise, Haus & Objektbau, Dachstühle, Carports, Gauben, Terrassendecks, Anbau-Umbau-Aufstockungen, Holzfassaden, Ökologisch dämmen

Restaurierung: Fachwerksanierung, Komplettanbieter für denkmalgerechte Restaurierung inkl. Zimmerer,-Maurer,-Putz- und Malerarbeiten

Fotos: Ewald Sahm GmbH