Wohnungsbaugenossenschaft spendet für Familienausflug

(wS/hi) Hilchenbach 09.10.2025 | Der Ausflug zum Panoramapark in Kirchhundem war auch in diesem Jahr für viele Hilchenbacher Familien ein Höhepunkt in den Sommerferien. 79 Kinder und Erwachsene haben die Fahrgeschäfte ausgetestet, sich an den Tieren erfreut und gemeinsam gegrillt. Möglich gemacht hat diesen besonderen Tag die Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG (WBG), die 1.000 Euro für das Angebot der Stadt Hilchenbach gespendet hat.

„Wir möchten mit unserem Beitrag Familien unterstützen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind“, erklärte Wolfram Voß von der Wohnungsbaugenossenschaft. Im vergangenen Jahr hatte die WBG bereits deshalb den gleichen Betrag für das Ferienangebot „Spiel mit“ gespendet. „Das hilft uns sehr“, bedankte sich Silvia Schwarzpaul, Leiterin des Fachdienstes Soziales und Integration, bei Wolfram Voß.

Und auch Stadtrat und Kämmerer Christoph Ermert weiß, wie wichtig solche Zuwendungen für den sozialen Bereich sind.

Zum vierten Mal hat das Integrationsteam der Stadt Hilchenbach den Ausflug zum Panoramapark begleitet. Und weil die Rückmeldungen der Familien durchweg positiv sind, ist eine Wiederholung schon fest eingeplant!

Foto: Stadtrat Christoph Ermert (rechts) und die zuständige Fachdienstleiterin Silvia Schwarzpaul bedanken sich bei Wolfram Voß von der Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG für die Spende.