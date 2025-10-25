Grauenhafter Fund in Solms (Mittelhessen): Drei Tote im Wohnhaus – Eine Person mit Kopfverletzungen

(wS/red) Mittelhessen 25.10.2025 | Solms: Drei Tote in Haus aufgefunden

Heute gegen 11 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe aus Solms. Zeugen meldeten eine verletzte Person auf dem Hof eines Hauses im Ortsteil Niederbiel. Bei Eintreffen der ersten Streifen trafen die Beamten die Person mit Kopfverletzungen an. Rettungskräfte brachten die Person in ein Krankenhaus. Auf Nachschau im Haus fanden die Einsatzkräfte dort drei leblose Personen auf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der drei Personen feststellen. Die Hintergründe sind derzeit unklar, Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun, wie die Personen zu Tode kamen. Die verletzte Person wird durch Polizei aktuell als Zeuge geführt. Es bestand keine Gefahr für Dritte.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen erfolgen weitere Informationen frühestens Anfang nächster Woche und ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Wetzlar.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441-9180 zu melden.