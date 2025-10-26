Tagesfahrt des VdK Ortsverbands Deuz an den Rhein

(wS/tg) Netphen 26.10.2025 | Am Samstag, den 25. Oktober 2025, unternahmen 46 Mitglieder des VdK Ortsverbands Deuz eine Tagesfahrt. Mit dem Bus ging es zunächst über den herbstlichen Westerwald nach Boppard an den Rhein.

Von dort aus setzte die Gruppe die Fahrt auf dem Wasser fort: Knapp zwei Stunden dauerte die Schifffahrt bis nach St. Goar.

Der letzte Teil der gelungenen Tour führte die Teilnehmer nach Waldalgesheim zum Winzer Eckes. Dort verbrachte man bei gutem Wein und einer leckeren Winzervesper noch einige gesellige Stunden. Gut gestärkt trat die Reisegruppe am Abend die Heimreise ins Siegerland an.

Insgesamt war es eine gelungene Tagesfahrt vor dem Jahresabschluss, der am 22. November 2025 im Bürgerhaus in Grissenbach stattfindet.

Fotos: Thorsten Görg