Tödliche Messerattacke in Schalksmühle: 73-jährige Frau stirbt, Ehemann in Lebensgefahr

(wS/ots) Märkischer Kreis 25.10.2025 | Am Samstagmorgen gegen 8.25 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr eine offensichtlich verletzte Frau in Schalksmühle-Reeswinkel gemeldet. Rettungskräfte und Polizei trafen eine 73-jährige Anwohnerin an, die offenbar schwer verletzt wurde.

Sie verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort. Ihr 75-jähriger Ehemann befand sich ebenso schwer verletzt vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen hatte es eine Auseinandersetzung mit einem 60-jährigen Anwohner gegeben, wobei dieser Mann und Frau mit einem Messer verletzt haben soll.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden, nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den Umständen. Der verletzte 75-Jährige gilt als schwerverletzt und wird medizinisch versorgt, es besteht Lebensgefahr.

Symbolfoto