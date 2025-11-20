48-Jähriger beschädigt mehrere Autos und leistet Widerstand

(wS/ots) Siegen 20.11.2025 | Ein 48-Jähriger hat am Mittwochmittag (19.11.2025) auf der Leimbachstraße in Siegen gleich mehrere PKW beschädigt.

Gegen kurz nach 12 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Zeugen hatten den Mann angesprochen, als er die Heckscheibe eines Autos einschlug. Daraufhin entfernte er sich. Die Polizisten konnten ihn im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch antreffen und ansprechen. Der 48-Jährige warf jedoch unvermittelt eine Glasflasche in Richtung der Beamten und verfehlte sie nur knapp.

Als die Ordnungshüter den Mann anschließend zu Boden bringen wollten, leistete er massiven Widerstand und versuchte immer wieder, sich loszureißen. Nur unter Beteiligung mehrerer Polizisten gelang es, den Widerstand des 48-Jährigen zu brechen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Nach ersten Erkenntnissen beschädigte der Mann insgesamt mindestens vier Fahrzeuge in der Leimbachstraße.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Den Mann erwarten Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.