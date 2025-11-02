2.340 Jahre Betriebszugehörigkeit: Volksbank ehrt Jubilare

(wS/vob) Siegen 20.11.2025 | Die Volksbank in Südwestfalen hat erneut ihre langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Insgesamt kommen die Volksbank-Jubilare im Jahr 2025 auf beeindruckende 2.340 Jahre Betriebszugehörigkeit. Mit einem feierlichen Abend im Haus der Siegerländer Wirtschaft bedankten sich die Vorstände Roland Krebs und Jens Brinkmann für die langjährige Zusammenarbeit.

Wie in jedem Jahr lud die Volksbank alle Jubilare ein, die im aktuellen Jahr für zehn, 25, 40 oder sogar 45 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet werden. Gemeinsam wurde die erfolgreiche und oft jahrzehntelange Zusammenarbeit in einem würdigen Rahmen gefeiert. „Heute ehren wir nicht nur die Treue und das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen, sondern auch unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte“, sagte Vorstand Jens Brinkmann in seiner Ansprache. „In einer Welt, die sich ständig wandelt, sind Loyalität und Beständigkeit ein unschätzbarer Wert. Sie, unsere Jubilare, haben mit Ihrem Wissen, Ihrer Einsatzbereitschaft und Ihrem Teamgeist entscheidend dazu beigetragen, dass wir als Volksbank eine starke Gemeinschaft sind – geprägt von Vertrauen, Respekt und unseren genossenschaftlichen Werten.“

Viele der Geehrten gehören bereits seit ihrer Ausbildung zum Unternehmen, andere haben als Quereinsteiger ihren Weg zur Volksbank gefunden und sind geblieben. Auch in diesem Jahr durfte sich die Genossenschaftsbank über neue Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen freuen, darunter sowohl Fachkräfte als auch Quereinsteiger.

Beim gemeinsamen Abendessen wurde viel gelacht, erinnert und erzählt. Anekdoten aus der Ausbildungszeit, Entwicklungen im Bankwesen und persönliche Geschichten machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Dabei wurde deutlich, wie sehr die Jubilare Teil der Volksbank-Geschichte sind und diese mit ihrer Erfahrung aktiv mitgestalten.

Foto: Volksbank in Südwestfalen eG