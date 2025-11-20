Hilchenbach bekennt Farbe: Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen!

(wS/hi) Hilchenbach 20.11.2025 | Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten.

Rund um den „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, dem sogenannten „Orange Day“ am 25. November, finden jährlich weltweit Aktionen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt an Frauen statt, an denen sich auch die Gleichstellungsstelle der Stadt Hilchenbach beteiligt.



„Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht uns alle an“, sagen die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Hilchenbach und Kreuztal, Annette Kreutz und Simone Schröer-Dilling, der Dahlbrucher Kinobetreiber Jochen Manderbach und das Frauenforum Siegen-Wittgenstein. Aus diesem Grund zeigt das Viktoria-Kino am kmd in Dahlbruch am Montag, 24. November, um 20:00 Uhr den Film „Festung“. Das Drama erzählt die Geschichte einer von gewalttätigen Übergriffen des Vaters gezeichneten Familie aus Sicht eines 13-jährigen Mädchens.



Bereits eine Stunde vor Filmbeginn sind alle Interessierten herzlich eingeladen: Die Soroptimistinnen bieten in der ersten Etage des Kinos ab 19:00 Uhr ein filmreifes Finger-Food-Buffet gegen einen Spendenbeitrag an.