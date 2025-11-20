News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Nach Kollision: Zwei PKW landen in Bachlauf

20. November 2025148
(wS/ots) Wilnsdorf 20.11.2025 | Bei einem Verkehrsunfall in Wilnsdorf sind am Mittwochmittag (19.11.2025) zwei Fahrzeuge in einem Bachlauf gelandet.

Eine 77-Jährige war gegen 13:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts an der Hagener Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte sie plötzlich und prallte gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls gerieten beide Fahrzeuge über einen Bordstein in die angrenzende Böschung. Von dort aus rutschten die Autos in den Bachlauf. Bei dem Unfall wurde zudem ein weiterer geparkter PKW leicht beschädigt.

Die beiden Fahrzeuge im Bachlauf mussten abgeschleppt werden. Die 77-Jährige kam per Rettungswagen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Gesamtsachschaden liegt über 10.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

