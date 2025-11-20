News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Die neue Kindergruppe im Kreuztaler Tanzclub Casino e.V.

20. November 20259
(wS/kt) Kreuztal 20.11.2025 | Kindergruppen im KTC

Für Kinder, die sich mit Spaß bewegen, nicht stillsitzen, wenn Musik läuft oder die Geselligkeit lieben.

Eine tolle Möglichkeit dies auszuleben, gibt es beim Tanzen im Verein.

Hier können Kinder tanzen entdecken und ausprobieren.

ENDLICH DIE NEUE KINDERGRUPPE IM KTC

Kindertanzen mit Siri: für Kinder ab 7 bis 10 Jahren – dienstags: 16.00 bis 17.00 Uhr.

In fröhlichen und zielgerichteten Kursen den bewussten Umgang mit dem Körper lernen.

Die Energie bei aktueller Musik des Pop, Funk und Soul spüren und sich spontan dazu bewegen und danach tanzen.

Hier verbessern die Kinder sowohl tänzerische Koordination als auch Beweglichkeit in Dance-Kombinationen.

Die Kinder tanzen zu aktuellen Liedern.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Siri Kallweit – Tel.: 01523 439 8034 oder info@kreuztalertanzclub-casino.de.   

Kreuztaler Tanzclub Casino e.V.

Moltkestr. 11

57223 Kreuztal

