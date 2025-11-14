News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Altenzentrum Freudenberg: Servicekraft Lilli Luchs tritt den Ruhestand an

14. November 202598
(wS/dia) Freudenberg 14.11.2025 | Abschied mit Blumen und vielen lieben Worten

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Lilli Luchs: Im Altenzentrum Freudenberg wurde die Servicekraft in den Ruhestand verabschiedet. 15 Jahre lang war sie in der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland tätig.

„Wir konnten uns immer auf Sie verlassen. Ihre gewissenhafte Art und Ihr Lächeln werden uns sehr fehlen“: Mit lieben Worten wurde Lilli Luchs von der Hauswirtschaftsleitung Margit Zander verabschiedet. Kleine Präsente hatten zudem die Pflegedienstleiterin Anke Lagemann sowie die Servicekoordinatorinnen Ezia Quitadamo und Kathrin Uebach vorbereitet. Lilli Luchs war in der Verteilerküche des Altenzentrums tätig. Zu ihrem Abschied organisierten die Kollegen ein zünftiges Frühstück.

Blumen und viele liebe Worte: Im Altenzentrum Freudenberg wurde Servicekraft Lilli Luchs (Mitte) von den Servicekoordinatorinnen Kathrin Uebach (links) und Ezia Quitadamo in den Ruhestand verabschiedet.

