Einladung zum 7. Lichterfest der Realschule Am Oberen Schloss

(wS/ra) Siegen 15.11.2025 | Wenn in der dunklen Jahreszeit die ersten Lichter erstrahlen, wird es wieder festlich an der Realschule Am Oberen Schloss in Siegen: Am 27. November 2025 lädt die Schule in der Zeit von 17.00 – 19.30 Uhr herzlich zum 7. Lichterfest ein.

In der stimmungsvollen Vorweihnachtszeit verwandelt sich das Schulgelände in ein

funkelndes Paradies voller Lichter, Düfte und fröhlicher Begegnungen.

Beim Bummeln über das Schulgelände können Besucherinnen und Besucher an

liebevoll gestalteten Ständen verweilen, kulinarische Köstlichkeiten genießen und

sich von den verführerischen Düften von frisch Gebackenem, Herzhaftem und

Heißgetränken inspirieren lassen. Wer selbst kreativ werden möchte, hat die

Gelegenheit, an verschiedenen Bastel- und Mitmachaktionen teilzunehmen.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist das bunte Bühnenprogramm, das von

talentierten Schülerinnen und Schülern gestaltet wird. Musik, Tanz und kreative

Beiträge sorgen für Unterhaltung und eine festliche Atmosphäre.

Neu in diesem Jahr ist eine große Tombola, bei der attraktive Preise auf die

Gewinner warten – darunter eine Manga-Überraschungstüte, ein Amazon-Gutschein

sowie zahlreiche Gutscheine Siegener Gastronomiebetriebe. Ein herzliches

Dankeschön gilt den vielen Spenderinnen und Spendern aus der Ober- und

Unterstadt sowie den regionalen Unternehmen, die das Fest großzügig unterstützen.

Auch Eltern sind herzlich eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen, in gemütlicher

Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen und mehr über die vielfältigen

Angebote und Projekte der Realschule Am Oberen Schloss zu erfahren.

Das Lichterfest ist längst mehr als nur eine schulische Veranstaltung – es ist ein

Symbol für Gemeinschaft, Miteinander und vorweihnachtliche Freude. Die

Schulgemeinschaft freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die

gemeinsam einen Abend voller Licht, Musik und Herzenswärme erleben möchten.

Fotos: ROS Siegen