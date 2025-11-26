Anerkennung für jahrzehntelanges Engagement: Krombacher ehrt 34 Jubilare mit insgesamt 990 Jahren Firmentreue

(wS/kro) Kreuztal 26.11.2025 | Bei der traditionellen Jubilarfeier durfte die Krombacher Brauerei in diesem Jahr 34 Mitarbeitenden zu ihren besonderen Betriebsjubiläen gratulieren. Ob in Verwaltung, Außendienst, Technik oder Produktion – seit Jahrzehnten gestalten sie mit ihrem Können, ihrer Leidenschaft und oftmals auch mit ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte das Familienunternehmen mit. 26 von ihnen feiern 25 Jahre, vier 40 Jahre und vier sogar 45 Jahre Betriebszugehörigkeit. Zusammen bringen es die Jubilare auf beeindruckende 990 Jahre Berufserfahrung.

„Die traditionelle Jubilarfeier ist für uns immer etwas ganz Besonderes“, begann Stephan Berens, kaufmännischer Geschäftsführer der Krombacher Brauerei, seine Begrüßungsrede. „Verlässlichkeit und Beständigkeit sind Werte, die in unserer schnelllebigen Zeit seltener geworden sind. Umso beeindruckender ist es, wenn engagierte Menschen über so viele Jahre Teil eines Unternehmens bleiben – mit all den Erfolgen, aber auch Veränderungen und Herausforderungen, die diese Zeitspanne mit sich bringt. Dafür möchten wir unseren Jubilaren von Herzen danken.“ Er betonte weiter, dass der Erfolg der Krombacher Brauerei vor allem auf dem Wirken von Menschen beruhe, die mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrer Haltung das Unternehmen geprägt und weiterentwickelt haben.

Mit persönlichen Worten wurden die Mitarbeitenden anschließend von den jeweiligen Geschäftsführern der zuständigen Bereiche in individuellen Ansprachen geehrt und erhielten ihre Urkunden der Industrie- und Handelskammer sowie eine hochwertige Armbanduhr als bleibende Erinnerung und Zeichen der Wertschätzung. Nach dem offiziellen Teil bot der gemeinsame Ausklang in der Krombacher Braustube noch einen schönen Rahmen, um zu feiern, Erinnerungen auszutauschen und bei einem frisch gezapften Krombacher auf viele gemeinsame Jahre anzustoßen.

Krombacher Jubilarehrung – Foto: Krombacher