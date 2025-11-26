HerkulesGroup übergibt Spendenscheck an die Siegerländer Frauenhilfe – Unterstützungsaktion im Rahmen des Women’s Run Siegen 2025

(wS/anl) Siegen 26.11.2025 | Im Zuge des diesjährigen Women’s Run in Siegen hat die HerkulesGroup der Siegerländer Frauenhilfe eine Spende überreicht. Mit dieser Geste unterstreicht das Unternehmen sein fortwährendes Engagement für soziale Projekte und die Förderung regionaler Institutionen, die sich mitunter für Frauen in schwierigen Lebenslagen einsetzen.



Der Women’s Run Siegen hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des regionalen Veranstaltungskalenders etabliert. Neben der sportlichen Komponente stehen das Gemeinschaftserlebnis und die Unterstützung wohltätiger Zwecke im Vordergrund. Auch in diesem Jahr nahmen zahlreiche Läuferinnen und Unterstützerinnen teil, um gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt zu setzen.



„Als regional verwurzeltes Unternehmen liegt uns das gesellschaftliche Engagement in unserer Heimat besonders am Herzen“, erklärte Juliane Knuff, Mitarbeiterin der HerkulesGroup, bei der Übergabe des Spendenschecks. „Mit unserer Unterstützung möchten wir die wertvolle Arbeit der Siegerländer Frauenhilfe würdigen und dazu beitragen, betroffenen Frauen neue Perspektiven zu eröffnen.“



Heike Henrichs-Neuser und Ulrike Wendel von der Siegerländer Frauenhilfe zeigten sich dankbar für die Spende und betonten die Bedeutung solcher Partnerschaften:

„Der 25. November ist von den Vereinten Nationen zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ ernannt worden. Ein passenderes Datum hätten wir nicht finden können“, so Heike Henrichs-Neuser. „Diese Unterstützung hilft uns, Frauen in Krisensituationen gezielt zu begleiten und ihnen Schutz sowie Beratung anzubieten“ ergänzt Ulrike Wendel.

Im Sinne ihres sozialen Verantwortungsbewusstseins blickt die HerkulesGroup bereits auf weitere Initiativen, die das regionale Miteinander nachhaltig stärken sollen – ganz im Sinne des Mottos des Women’s Run: Gemeinsam stark.





Freuen sich über die unerwartete Zuwendung: Heike Henrichs-Neuser, Geschäftsleitung und Ulrike Wendel, Sprecherin des Vorstands der Siegerländer Frauenhilfe übernehmen den Scheck von Juliane Knuff und Marie-Claire Jantz von der Unternehmenskommunikation der HerkulesGroup.