Stadtteile

Orgelmatinee zum Advent am 7. Dezember in St. Joseph

26. November 20254
(wS/hml) Siegen 26.11.2025 | Die Pfarrei St. Joseph in Siegen-Weidenau lädt am Sonntag, 7. Dezember, zu einer besonderen Orgelmatinee im Advent ein. Im Anschluss an die 9:45-Uhr-Messe erklingen ab etwa 10:45 Uhr festliche und besinnliche Orgelwerke, gespielt von Helga Maria Lange.

Auf dem Programm stehen Kompositionen aus mehreren Jahrhunderten, darunter Werke von Johann Sebastian Bach (1685–1750), Georg Friedrich Händel (1685–1759), Camille Saint-Saëns (1835–1921), Emil Weidenhagen (1862–1922), David Willcocks (1919–2015), *Robert Jones (1945) und Karl-Peter Chilla (*1949). Die Auswahl verspricht eine abwechslungsreiche musikalische Einstimmung in die Adventszeit – von barocken Meisterwerken bis hin zu modernen Klangfarben.

Die Matinee findet in der Kirche St. Joseph, Weidenauer Straße, statt. Der Eintritt ist frei; am Ausgang wird um eine Spende zugunsten der Kirchenmusik gebeten.

Alle Musikinteressierten sind herzlich eingeladen.

Helga Maria Lange – Dekanatskirchenmusikerin

Archivkalender

