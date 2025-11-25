Entdecke Heimat: Landschaftskalender 2026 jetzt erhältlich

(wS/sw) Burbach 25.11.2025 | Fotograf Simon Werner präsentiert auch in diesem Jahr wieder einen Fotokalender 2026 mit neuen Aufnahmen aus der Region.

Ein Jahr lang war er im Hickengrund unterwegs, um besondere Lichtstimmungen, Landschaften und Naturmomente einzufangen. Aus diesen vertrauten Motiven ist der Landschaftskalender 2026 in drei verschiedenen Formaten entstanden. Er ist ideal für alle, die die Region lieben.

Durch die Unterstützung der Druckerei Saal Digital können die Kalender in diesem Jahr zu besonders fairen Konditionen – 10, 15 und 20 € – angeboten werden. Erhältlich sind die Werke auf den Weihnachtsmärkten in Burbach-Niederdresselndorf und Haiger-Allendorf sowie auf dem Kunst- und Handwerkermarkt in der Alten Vogtei während dem Burbacher Weihnachtsmarkt.

Zudem gibt es die Kalender in Holzhausen nach Absprache direkt bei Simon Werner (info@werner-photo.de, Tel. 02736 2982647).

