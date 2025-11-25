Top: Aktion Glückslose 2025 in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 25.11.2025 | Es sind kleine blaue Kärtchen, die in der Vorweihnachtszeit im Hilchenbacher Stadtgebiet über die Ladentheke gereicht werden: die Glückslose. Mit der Aktion möchte der Aktionsring Hilchenbach e.V. gemeinsam mit der Stadt Hilchenbach den Einzelhandel unterstützen und zum lokalen Einkaufen animieren.



Ab Montag, 24. November, bekommen alle Kundinnen und Kunden bei jedem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften ein Glückslos geschenkt.

Jedes Los muss auf der Rückseite mit Namen und Adresse versehen und bis zum 23. Dezember bei den teilnehmenden Geschäften/Dienstleistern oder bis zum 19. Dezember bei der Touristik-Information abgegeben werden. In der zweiten Januarwoche werden dann die glücklichen Gewinner gezogen, die schriftlich benachrichtigt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Für den Hilchenbacher Einzelhandel gehört die Aktion „Glückslose“ fest zum Weihnachtsgeschäft dazu. Theresa Trüller vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach freut sich erneut über die gute Mitarbeit der teilnehmenden Händler und Dienstleister. „Auch dieses Jahr gibt es wieder tolle Präsente zu gewinnen. Der Hauptreis ist ein Hilchenbacher Einkaufgutschein im Wert von 300,00 Euro. Weitere Sachpreise, ein Präsentkorb, Theaterkarten und verschiedene Gutscheine der Händler warten zusätzlich auf glückliche Gewinnerinnen und Gewinner. Also mitmachen lohnt sich!“

Der Aktionsring Hilchenbach e.V. und die teilnehmende Hilchenbacher Händlerschaft wünschen allen Mitmachenden viel Glück sowie eine schöne Adventszeit.