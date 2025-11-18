Frontalzusammenstoß am Kreisel Krombacher Höhe – Zwei Leichtverletzte, ca 22.000€ Sachschaden

(wS/red) Kreuztal 18.11.2025 | Am Dienstagmorgen kam es gegen 7.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisel Auf der Krombacher Höhe (B54/L729). Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an, nachdem zwei Pkw im Bereich des Kreisverkehrs frontal zusammengestoßen waren.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Chevrolet Cruze die B54 von der HTS-Ausfahrt kommend in Richtung Kreisel. Dort geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel Astra, der in Richtung Autobahnzubringer/HTS-Auffahrt unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen musste die Unfallwracks bergen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 22.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Zufahrt zur Anschlussstelle Krombach Zubringer der B54 war zeitweise voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Krombach und Altenkleusheim mussten weiträumig ausweichen.

Die beiden Fahrenden wurden vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Sie erlitten nach bisherigen Informationen leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte an der Unfallstelle den Brandschutz und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de