Coffee with a cop – die Polizei lädt ein zur Kaffeepause und Gespräche

(wS/ots) Siegen 18.11.2025 | Der Siegener Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern. Eine gute Gelegenheit, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, findet die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Und so laden die Ordnungshüter zum zweiten Mal in der Krönchenstadt zu der Aktion „Coffee with a cop“ ein.

Dahinter steckt ein Angebot der Polizei, mit den Bürgerinnen und Bürgern bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen. In vielen Ländern der Welt läuft dieses Format seit mehreren Jahren sehr erfolgreich. In Nordrhein-Westfalen gibt es diese Aktion seit knapp 5 Jahren. Die wenigen Termine (dieses Jahr sind es 10 Termine) sind immer heiß begehrt. Nun hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein einen dieser Termine erhalten und so kommt die „Kaffeepause“ nach 2021 erneut nach Siegen.

Am kommenden Montag, den 24. November, sind alle herzlich dazu eingeladen, mit Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein über alle möglichen Fragen zu sprechen.

Von der Polizei werden Experten in Sachen Straßenverkehr, Kriminalprävention und Einsatzgeschehen am Start sein. Aber auch für Fragen rund um das Thema Polizeiberuf / Polizeiausbildung sind Ansprechpartner vor Ort.

Die Aktion wird von einem professionellen Cafe-Mobil-Betreiber unterstützt. Bei dem Cafe-Mobil handelt es sich mit einem 1972 Citroën HY um einen echten Hingucker.

Los geht’s um 12 Uhr auf dem Jakob-Scheiner-Platz vor dem Apollo-Theater in der Siegener Innenstadt. Bis 18 Uhr gibt es dort kostenlos erstklassigen Kaffee und andere Heißgetränke.

Die Kreispolizeibehörde freut sich auf viele interessante Gespräche.