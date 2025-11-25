Gegen Lärmbelästigung durch „Autoposer“: Parkplatz Bismarckplatz nachts künftig beschrankt

(wS/si) Siegen 25.11.2025 | Die Montage der neuen Schrankenanlage am Parkplatz Bismarckplatz in Weidenau ist abgeschlossen. Diese soll Anfang des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden, wie die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung mitteilt. Tagsüber bleiben die Schranken grundsätzlich geöffnet, so dass die öffentlichen Parkplätze genau wie bisher genutzt werden können.

Die Schranken an den Ein- und Ausfahrten in die Bismarckstraße und Poststraße wurden gebaut, um in Zukunft die Lärmbelästigung durch die motorisierte Tuner- und Poserszene auf dem öffentlichen Parkplatz in den Abend- und Nachtstunden einzudämmen. Darüber hatten sich zahlreiche Anwohner beschwert.

Ziel ist es, eine ungehinderte Ein- und Ausfahrt auf den Parkplatz nachts zu verhindern. Künftig werden die Schranken daher zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr unten sein. Dabei bleibt der Parkplatz jedoch weiterhin nutzbar: Eingebaute Sensoren erkennen heranfahrende Fahrzeuge und öffnen daraufhin zeitverzögert die Schranken. Die Ein- und Ausfahrt ist in diesem Zeitraum nur über die Hauptzufahrt aus der Bismarckstraße gegenüber dem Weidenauer Hallenbad möglich

(Foto: Stadt Siegen)