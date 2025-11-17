Holzhütte für Weihnachtsmarkt beschädigt

(wS/ots) Siegen 17.11.2025 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.11.2025) haben mehrere junge Männer in der Kölner Straße in Siegen eine Holzhütte beschädigt, die bereits für den anstehenden Weihnachtsmarkt aufgebaut war.

Sie rissen ein Holzfenster aus der Verankerung und verschafften sich Zutritt zur Hütte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten waren zeitnah vor Ort konnten die Personengruppe antreffen. Dabei handelte es sich um fünf Männer im Alter zwischen 15 und 22.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Der Sachschaden an der Hütte liegt bei rund 250 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.