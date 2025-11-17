News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Mehrere Grabplatten aus Bronze von Friedhof in der Ernsdorfstraße in Kreuztal gestohlen

17. November 2025237
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Kreuztal 17.11.2025 | Unbekannte Täter haben von einem Friedhof in der Ernsdorfstraße in Kreuztal mehrere Grabplatten gestohlen.

Ein Zeuge zeigte die Diebstähle am Samstagnachmittag (15.11.2025) auf der Polizeiwache in Kreuztal an.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter mehrere Platten aus Bronze gewaltsam von Gräbern entfernt. In zwei weiteren Fällen versuchten die Unbekannten offenbar, die Platten gewaltsam mit einem Werkzeug zu entfernen. Dies gelang jedoch nicht. Stattdessen entstand massiver Sachschaden.

Der gesamte Beuteschaden liegt zwischen 60.000 und 80.000 Euro.

Hinweise zum Tatzeitraum sowie zu den Tätern gibt es nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Unbekannte Täter entwenden zehn Kaninchen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten