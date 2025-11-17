News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte Täter entwenden zehn Kaninchen

17. November 2025
(wS/ots) Freudenberg 17.11.2025 | Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in der Krottorfer Straße in Freudenberg insgesamt zehn Kaninchen vom Außengelände eines Wohnhauses entwendet. Der oder die Täter öffneten die Ställe und nahmen die Tiere mit.

Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit bei ca. 01:45 Uhr am Samstagmorgen (15.11.2025). Ein Zeuge hatte zu dieser Zeit verdächtige Geräusche aus dem Bereich des Kaninchenstalls vernommen.

Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto: wirSiegen.de
