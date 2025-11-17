Weihnachtskonzert des Siegen Gospel Choir in Oberfischbach

(wS/sgc) Freudenberg 17.11.2025 | Bunter Mix aus Tradition und neuen Klängen
Der Siegen Gospel Choir lädt am 04.12.2025 zu seinem diesjährigen Weihnachtskonzert in
die Evangelische Johanneskirche in Oberfischbach ein. Unter der Leitung von Helmut Jost
erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm aus traditionellen
Weihnachtsliedern und modernen Gospelsongs. Altbekannte Melodien, neu und ansprechend arrangiert werden ergänzt durch stimmige Eigenkompositionen von Helmut Jost, seiner Frau Ruthild Wilson und seinem Bruder Frieder Jost.
„Gospel ist für mich mehr als Musik – es ist Ausdruck von Freude, Hoffnung und Glauben“, sagt Chorleiter und Vollblutmusiker Helmut Host. „Gerade an Weihnachten möchten wir die
Botschaft von Gottes Liebe weitergeben und Menschen mit unseren Liedern berühren.“ Der
Chor, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat, probt seit Wochen intensiv für
das Konzert. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 13 Euro unter info@siegengospelchoir.de
erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19
Uhr.