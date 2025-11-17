Weihnachtskonzert des Siegen Gospel Choir in Oberfischbach

(wS/sgc) Freudenberg 17.11.2025 | Bunter Mix aus Tradition und neuen Klängen

Der Siegen Gospel Choir lädt am 04.12.2025 zu seinem diesjährigen Weihnachtskonzert in

die Evangelische Johanneskirche in Oberfischbach ein. Unter der Leitung von Helmut Jost

erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm aus traditionellen

Weihnachtsliedern und modernen Gospelsongs. Altbekannte Melodien, neu und ansprechend arrangiert werden ergänzt durch stimmige Eigenkompositionen von Helmut Jost, seiner Frau Ruthild Wilson und seinem Bruder Frieder Jost.

„Gospel ist für mich mehr als Musik – es ist Ausdruck von Freude, Hoffnung und Glauben“, sagt Chorleiter und Vollblutmusiker Helmut Host. „Gerade an Weihnachten möchten wir die

Botschaft von Gottes Liebe weitergeben und Menschen mit unseren Liedern berühren.“ Der

Chor, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat, probt seit Wochen intensiv für

das Konzert. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 13 Euro unter info@siegengospelchoir.de

erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19

Uhr.