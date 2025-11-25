(wS/dia) Siegen 25.11.2025 | Lieder, Leckereien und Zusammenhalt – Auszubildende übernahmen Planung

Gute Gespräche, leckeres Essen und ein abwechslungsreiches Programm: Im Siegener Sophienheim wurde das Martinsfest gefeiert. Das Besondere: Organisation und Planung lagen nahezu komplett in den Händen der Auszubildenden des Hauses, einer Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland. „Es ist toll zu sehen, was ihr auf die Beine gestellt habt – mit viel Herz, Engagement und Kreativität“, lobte Heimleiter Pasquale Sting.



Begeistert waren auch die Bewohner. Für sie begann der Nachmittag mit einer Andacht der Pastorin Annegret Mayr, die den Heiligen St. Martin in den Fokus rückte. Lieder vom Licht und dem Herbst hatte der Chor der Bertha-von Suttner-Gesamtschule vorbereitet. Und nach dem Gesang wurde das Kuchenbüfett eröffnet. Dazu servierten die Auszubildenden – viele von ihnen kommen aus Vietnam – eine Spezialität aus ihrer Heimat. Den starken und sehr süßen Kaffee ließen sich viele der Bewohner schmecken.



Auch die Senioren, die auf ihren Wohnbereichen geblieben waren, konnten am Fest teilhaben. Bei ihnen schauten die „Laternenkinder“ aus dem benachbarten Kindergarten vorbei. „Wir sind sehr froh darüber, wie gut das Fest ankam“, so Pasquale Sting. Das Engagement seiner Auszubildenden stellte er dabei noch einmal in den Fokus.

Schon Monate vor dem großen Fest hatten die jungen Frauen und Männer einen Arbeitskreis gegründet, Ideen gewälzt und das Programm entworfen. Am Tag des Festes waren sie es auch, die die Bewirtung übernahmen, viele nette Gespräche führten und sich in der Küche um den reibungslosen Ablauf kümmerten. „So viel Einsatz ist nicht selbstverständlich“, so Pasquale Sting.

Das Martinsfest im Siegener Sophienheim wurde von den Auszubildenden vorbereitet und organisiert.

Der Chor der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule hatte einige Lieder zum Martinsfest vorbereitet.