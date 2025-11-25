Geisweider Flohmarkt am 6. Dezember – Nikolausmarkt mit Tradition und Trödelcharme

(wS/mg) Siegen 25.11.2025 | Am Samstag, den 6. Dezember 2025, findet der letzte Geisweider Flohmarkt des Jahres statt – und das passenderweise am Nikolaustag. Während anderswo Stiefel gefüllt werden, können Besucher in Geisweid nach Herzenslust stöbern, handeln und entdecken. Der traditionsreiche Markt bietet noch einmal Gelegenheit, das Jahr trödelnd ausklingen zu lassen und vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu finden.



Die Platzvergabe beginnt winterbedingt um 6:30 Uhr. Händler und Trödler können ohne vorherige Anmeldung teilnehmen – einfach über die Stahlwerkstraße einfahren, wo die Ordner die verfügbaren Plätze zuweisen. Das Marktgeschehen läuft bis 14:00 Uhr.

Gerade im Dezember herrscht auf dem Geisweider Flohmarkt eine besondere Atmosphäre:

Der Duft von warmen Getränken und Gebäck, gut gelaunte Besucher in Winterjacken und das geschäftige Treiben an den Ständen verleihen dem Markt einen fast schon vorweihnachtlichen Charakter. Viele Händler bringen zu dieser Jahreszeit saisonale Artikel, Weihnachtsschmuck, Deko und Geschenkideen mit. Auch für Sammler und Liebhaber alter Schätze lohnt sich ein Besuch – vom nostalgischen Spielzeug über alte Bücher bis hin zu handgefertigten Raritäten ist alles dabei.

Trotz der kühleren Temperaturen ist der Geisweider Flohmarkt weitgehend wetterfest. Überdachte Bereiche und geschützte Standflächen sorgen dafür, dass das Stöbern auch im Winter Freude macht. Der Markt gilt seit 1969 als feste Größe in der Region und zieht regelmäßig Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Siegerland und darüber hinaus an.



Ein Bummel über den Nikolaus-Flohmarkt ist damit nicht nur eine Gelegenheit für gute Geschäfte, sondern auch ein Erlebnis mit Tradition, Atmosphäre und echtem Trödelcharme – ein stimmungsvoller Abschluss der Flohmarktsaison in Geisweid.

Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.

Foto: Mario Görög