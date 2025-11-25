Winterstart in Sicht: um die zehn Lifte in der Skiwelt Winterberg

(wS/wi) Winterberg 25.11.2025 | Natürlicher Schneefall und Schneeproduktion – kleine Saisoneröffnung am Freitag geplant

Kaiserwetter, leicht überzuckerte Landschaft und knackig kalte Temperaturen haben am vergangenen Wochenende Schneefans in die Berge der Skiwelt Winterberg gelockt.



Die Liftbetreiber haben die Gelegenheit genutzt, um Schnee zu produzieren. Mit Erfolg: Statt der zunächst erwarteten zwei, werden am Freitag um die zehn Lifte im Skiliftkarussell Winterberg einen kleinen Saisonstart einläuten.



Effiziente Schneeproduktion bei optimalen Bedingungen

Von Freitag bis in den Montagmorgen hinein liefen in den meisten Skigebieten der Skiwelt Winterberg die Schneeerzeuger. Die Liftbetreiber nutzten das stabile Kältefenster und die trockene Luft, um effizient Schnee zu produzieren. An fast allen Pisten liefen die Schneeerzeuger und verwandelten klares Wasser in feinen Schnee.



Mindestens 30 Zentimeter sind notwendig, um eine Skipiste verlässlich präparieren zu können. Die Schneeproduktion ist bei tiefen Temperaturen besonders ergiebig – bei vergleichsweise geringem Energieeinsatz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mindestens zehn Lifte werden ab Freitag laufen.



Kleiner, aber früher Saisonstart im Skiliftkarussell

Für ein Mittelgebirge ist Wintersport Ende November keine Selbstverständlichkeit. Wunschtermin der meisten Skigebiete ist Mitte Dezember. Passionierte Skifahrer freuen sich über das vorerst kleine Angebot – und darauf, dass es bald mehr wird. Auch im Skidorf Neuastenberg, im Skikarussell Altastenberg, im Skigebiet Ruhrquelle und im Familienskigebiet Sahnehang wurde effektiv Schnee produziert, um den Start in die Saison zu sichern. Bei trockenem Wetter und Temperaturen etwas über null Grad bleiben die vorhandenen Schneedecken gut erhalten.

Einige werfen den Blick nach vorn und planen vorsichtig einen Start zum dritten Adventswochenende.

Auch Rodler erleben ersten Schneespaß. Der Lift an der Astenstraße transportiert auch Schlitten. Die Rodelpiste nebenan ist ab Freitag geöffnet.

Hintergrund:

Die Skiwelt Winterberg ist das Herz der Wintersport-Arena Sauerland. Mit dem Skiwelt-Winterberg-Ticket haben Wintersportler alles inklusive: über 45 Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsstufen, 21 Kilometer Flutlichtpisten und vieles mehr. Jedes Skigebiet hat seinen eigenen Charakter: das große Skiliftkarussell, international, mit fast alpinem Flair, Skidorf Neuastenberg und Skikarussell Altastenberg, die dörfliche Atmosphäre und moderne Technik vereinen und überschaubare Orte, in denen sich Familien mit kleinen Kindern besonders wohl fühlen werden. Jeden Tag entdecken Wintersportler Neues. Wird‘s mal zu quirlig, wechseln sie dorthin, wo sie Entspannung und Ruhe finden. Diese Vielfalt sorgt nicht nur für Abwechslung, sondern auch für entspannte Skitage – mit kurzen Wegen, weniger Wartezeit und der Freiheit, spontan dort zu fahren, wo es am schönsten ist. Ein Skibus verbindet die Gebiete in enger Taktung zwischen Altastenberg, Winterberg und Neuastenberg – für Ticketinhaber kostenlos.

Eckdaten des Verbunds

46 Lifte

Sesselbahnen 17

Schlepplifte 20

Förderbänder 9

Rodellifte 9

Rodelpisten 9

Kinderländer 6

Skiverleihe 34

Skischulen 7

Hütten 22

Verbund-Tickets

1 Tag Erwachsener 52 Euro / Kind 29 Euro

2 Tage Erwachsener 95 Euro / Kind 53 Euro

usw.

6 Tage Erwachsener 214 Euro / Kind 126 Euro

Gültigkeit der Tickets

Skiliftkarussell Winterberg

Skidorf Neuastenberg

Skikarussell Altastenberg

Familienskigebiet Sahnehang

Skigebiet Ruhrquelle