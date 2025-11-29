„Superhelden besuchen Kinderkliniken“: Höhenretter der Feuerwehr Siegen beteiligen sich an Nikolaus-Aktion

(wS/si) Siegen 29.11.2025 | Am Freitag, den 5. Dezember 2025, ist es wieder so weit: Die bundesweite Höhenretter-Aktion „Superhelden besuchen die Kinderkliniken“ startet – und die Feuerwehr Siegen ist natürlich voller Freude wieder mit dabei!

Nach der großartigen Premiere im vergangenen Jahr schenken die Siegener Höhenretter den kleinen Patientinnen und Patienten der Kinderklinik Siegen erneut strahlende Nikolausmomente.

Schon um 8.00 Uhr beginnen die Einsatzkräfte mit dem Aufbau ihrer Abseilstellen, damit es pünktlich um 11.00 Uhr begeistert heißen kann: „Superhelden im Einsatz!“ Verkleidet als Weihnachtsmänner und Superhelden seilen sich die Höhenretter dann mutig von den oberen Etagen ab und bringen liebevoll kleine Geschenke vorbei.

Auf den Stationen, die die Höhenretter nicht direkt erreichen können, springen engagierte Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Siegen ein und übernehmen die Geschenkvergabe. So bekommt wirklich jedes Kind eine kleine Überraschung.

Parallel dazu startet ab 9.00 Uhr im Bereich der Pflegeschule eine spannende Brandschutzerziehung für Langzeitpatientinnen und -patienten. Unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen und Mitmachen“ können Kinder und Jugendliche hier Fahrzeuge und Ausrüstung entdecken, Fragen stellen und selbst aktiv werden. Dabei steht die spielerische und angstfreie Vermittlung wichtiger Brandschutzthemen im Mittelpunkt.

Diese besondere Aktion ist Teil einer bundesweiten Initiative der Höhenretter verschiedener Berufsfeuerwehren. Rund um den Nikolaustag besuchen sie jedes Jahr Kinderkliniken und sorgen dort als mutige Superhelden für leuchtende Augen und fröhliche Momente.

Foto: Feuerwehr – Archiv wirSiegen.de