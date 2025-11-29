Schießerei in Köln-Ossendorf! Zwei Männer schwer verletzt – Polizei schnappt mutmaßlichen Schütze

(wS/ots) Köln 29.11.2025 | Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe am Freitagabend (28. November) auf einem Parkplatz an der Butzweilerstraße in Köln-Ossendorf sind zwei schwer verletzte Männer (46, 53) in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Noch in Tatortnähe nahmen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Schützen (27) fest.

Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Parkfläche gekommen sein, bei der der 27-Jährige Schüsse abgegeben haben soll.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun Spuren sowie Zeugenaussagen aus.(cb)