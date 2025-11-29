Der Advents-Filmkalender vom Schrabben Hof – Lachen garantiert!

(wS/uw) Kirchhundem – Silberg 29.11.2025 | In Kooperation mit den Werthmann-Werkstätten des Caritasverbandes Olpe produziert MuT-Sauerland derzeit im Theater des Schrabben Hofs humorvolle Kurzfilme für einen Adventskalender.

Die Theaterpädagogin Ulrike Wesely arbeitet bereits seit vielen Jahren eng mit den Werthmann-Werkstätten zusammen. Mit der Theatergruppe Wolkensprünge aus der Abteilung Olpe hat sie sowohl in deren Räumlichkeiten als auch im Theater des Schrabben Hofs zahlreiche schöne Theaterstücke entwickelt und aufgeführt. Bei dem aktuellen Adventskalenderprojekt übernimmt sie Regie und Filmarbeit.

Für diesen besonderen Kalender hat Alexandra Schick die Handpuppen gestaltet.

In den Episoden begegnen dem Publikum unter anderem ein stets gut gelaunter Weihnachtsbaum, ein sprechender Adventskalender, der französische Weihnachtsstern Mireille und das Geschenk Mathieu, ein müffelnder Nikolausstiefel, eine freche Mandarine, ein frostiger Schneeball und die frustrierten Adventskerzen.

Alexandra Schick ist ausgebildete Produktdesignerin, arbeitet ebenfalls bei den Werthmann-Werkstätten und ist seit Anfang des Jahres zusätzlich als kreative Kraft im Schrabben Hof tätig.

Ab dem 1. Dezember sind die kurzen Videoclips sowohl auf YouTube unter @ulisschrabbenhof als auch über alle Social-Media-Kanäle von MuT-Sauerland und den Werthmann-Werkstätten zu finden.

Weitere Informationen gibt es unter www.mut-sauerland.de

Schauspielerinnen und Schauspieler:

Bild unten: Ulrike Wesely, Eva Cypriarn

Bild oben: Alexandra Schick, Thomas Preißel, Simone Wehr, Ramona Rath, Andreas Schiemann

Fotos: MuT-Sauerland e.V.