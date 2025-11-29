Flohmarkt von Studis für alle im Food Court am Unteren Schloss

(wS/si) Siegen 29.11.2025 | Der Walter-Krämer-AStA der Universität Siegen und das Studierendenwerk Siegen laden wieder herzlich zu einem Flohmarkt ein. Er findet am Samstag, den 6. Dezember 2025, von 11:00 bis 16:00 Uhr im Food Court am Unteren Schloss (Grabenstraße 11) statt. Der Flohmarkt ist für alle offen – nicht nur für Studierende.

Der Flohmarkt bietet Studierenden die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Dinge nachhaltig weiterzugeben und sich dabei etwas dazuzuverdienen. Besucherinnen und Besucher können in entspannter Atmosphäre nach Kleidung, Deko oder praktischen Haushaltsgegenständen stöbern. Für ein winterliches Verpflegungsangebot sorgt das Studierendenwerk. Der Walter-Krämer-AStA und das Studierendenwerk freuen sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Das Studierendenwerk Siegen betreibt an unterschiedlichen Standorten in Siegen zwei Mensen, ein Bistro sowie einen Food Court und kümmert sich um die gastronomische Versorgung in den Lernorten an der Universität (Leos). Darüber hinaus bietet das Studierendenwerk mit 976 studentischen Wohnheimplätzen bezahlbaren Wohnraum für die Studierenden in Siegen an, unterhält eine flexible Kinderbetreuung für Studierende und Bedienstete der Universität Siegen und leistet als zuständiges BAföG-Amt einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung eines Studiums. Für die Bereitstellung dieser sozialen Infrastruktur arbeiten rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studierendenwerk.

