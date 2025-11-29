Auf nach Bad Laasphe! Turmkonzerte auf dem Schlauchturm der Feuerwehr

(wS/bl) Bad Laasphe 29.11.2025 | Die Feuerwehr Bad Laasphe lädt herzlich zur diesjährigen Konzertreihe „Turmkonzert“ auf dem 18 Meter hohen Schlauchturm ein. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Weihnachtslieder, gespielt von Volker Fischer auf der Trompete.



Termine:

Weihnachten & Silvester: 25.12., 26.12., 31.12., jeweils um 18:00 Uhr



Highlight am 14. Dezember:

Bereits ab 17:00 Uhr werden warme Getränke und herzhafte Würstchen angeboten, um die Wartezeit bis zum musikalischen Höhepunkt zu verkürzen.



Freuen Sie sich auf eine besinnliche und musikalische Einstimmung auf die festliche Jahreszeit hoch über den Dächern von Bad Laasphe!

Adventssonntage: 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., jeweils um 18:00 Uhr

Heiligabend: 24.12., Konzertbeginn um 18:30 Uhr

Foto: Freiwillige Feuerwehr – Bad Laasphe