News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Auf nach Bad Laasphe! Turmkonzerte auf dem Schlauchturm der Feuerwehr

29. November 20252
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/bl) Bad Laasphe 29.11.2025 | Die Feuerwehr Bad Laasphe lädt herzlich zur diesjährigen Konzertreihe „Turmkonzert“ auf dem 18 Meter hohen Schlauchturm ein. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Weihnachtslieder, gespielt von Volker Fischer auf der Trompete.

Termine:

Weihnachten & Silvester: 25.12., 26.12., 31.12., jeweils um 18:00 Uhr

Highlight am 14. Dezember:
Bereits ab 17:00 Uhr werden warme Getränke und herzhafte Würstchen angeboten, um die Wartezeit bis zum musikalischen Höhepunkt zu verkürzen.

Freuen Sie sich auf eine besinnliche und musikalische Einstimmung auf die festliche Jahreszeit hoch über den Dächern von Bad Laasphe!

Adventssonntage: 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., jeweils um 18:00 Uhr

Heiligabend: 24.12., Konzertbeginn um 18:30 Uhr

Foto: Freiwillige Feuerwehr – Bad Laasphe

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Symbolbild Vorheriger Beitrag Baustellen im Kreis Siegen: Verkehrsbehinderungen in der 49. Kalenderwoche erwartet

Anzeige


Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Inhalt entsperren
Weitere Informationen



Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten