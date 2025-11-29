Baustellen im Kreis Siegen: Verkehrsbehinderungen in der 49. Kalenderwoche erwartet

(wS/si) Siegen 29.11.2025 | Auch in der kommenden Woche müssen Verkehrsteilnehmer in mehreren Stadtteilen mit Einschränkungen rechnen. Die Stadt Siegen kündigt verschiedene laufende und neu eingerichtete Baumaßnahmen an, die teils zu Sperrungen und Einengungen führen.

In Gosenbach bleibt die Oberschelder Straße weiterhin halbseitig gesperrt. Auf Höhe der Hausnummer 32 erfolgen umfassende Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer. Die Baustelle besteht bereits seit März 2021 und hat eine Länge von rund 30 Metern.

In Seelbach kommt es auf der Freudenberger Straße zu einer Fahrspureinengung in Höhe des Seelbacher Weihers. Grund ist der Neubau einer Zufahrt. Die Maßnahme wird durch die Firma GVT GmbH ausgeführt und dauert weiter an.

Eine langfristige Verkehrsänderung betrifft die Talbrücke Achenbach. Seit Juli 2024 ist dort in Fahrtrichtung Autobahn die rechte Spur gesperrt. Während der Arbeiten, die noch bis 2027 laufen, bleibt somit nur eine Spur befahrbar.

In der Emilienstraße in der Siegener Innenstadt bleibt die Vollsperrung zwischen Sandstraße und Friedrichstraße bestehen. Hier führt der Entsorgungsbetrieb Arbeiten am Kanal durch. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis zum 12. Dezember 2025 abgeschlossen sein.

In Weidenau beginnt seit dem 10. November der letzte Bauabschnitt der umfassenden Kanalbauarbeiten in der Bismarckstraße. Die Straße „In der Herrenwiese“ ist wieder freigegeben, während die Bismarckstraße nun vollständig gesperrt bleibt. Eine Umleitung über die Poststraße ist eingerichtet. Die Arbeiten sollen bis zum 19. Dezember 2025 abgeschlossen sein.

Die Stadt Siegen bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis für die Einschränkungen.

Foto: Archiv wirSiegen.de





Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen

