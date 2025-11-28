Großlage in Gießen am 29. und 30. November 2025

(wS/red) Gießen 28.11.2025 | Anlass des Einsatzes: Die Alternative für Deutschland (AfD) plant an diesem Wochenende in den Hessenhallen in Gießen einen Bundeskongress zur Neugründung ihrer offiziellen Jugendorganisation. Diese neue Organisation (möglicher Name: „Generation Deutschland“) soll die Nachfolge der „Jungen Alternative“ (JA) antreten.

Die Gegenproteste Ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Kirchen und antifaschistischen Gruppen (u. a. die Kampagne „Widersetzen“) hat zu massiven Gegenprotesten aufgerufen.

Erwartete Teilnehmer: Die Behörden und Veranstalter rechnen mit bis zu 50.000 Demonstranten.

Die Behörden und Veranstalter rechnen mit bis zu . Aktionen: Es sind mehr als 20 verschiedene Versammlungen, Demonstrationszüge sowie Blockadeaktionen im Stadtgebiet und rund um die Hessenhallen angekündigt.

Der Polizeieinsatz Die hessische Polizei bereitet sich auf einen der größten Einsätze der letzten Jahre vor („Großlage“).

Kräfte: Mehrere Tausend Polizeibeamte aus Hessen, anderen Bundesländern und von der Bundespolizei werden zusammengezogen.

Mehrere Tausend Polizeibeamte aus Hessen, anderen Bundesländern und von der Bundespolizei werden zusammengezogen. Ausstattung: Der Einsatz umfasst Wasserwerfer, Räumpanzer, Drohnen, Hubschrauber und Reiterstaffeln.

Der Einsatz umfasst Wasserwerfer, Räumpanzer, Drohnen, Hubschrauber und Reiterstaffeln. Sicherheitslage: Die Behörden warnen vor möglichen Ausschreitungen durch gewaltbereite Gruppen, betonen aber, dass der Großteil des Protests friedlich erwartet wird. Ziel der Polizei ist die Trennung der Lager und die Gewährleistung der Durchführung des Parteitags sowie der Versammlungsfreiheit der Gegendemonstranten.

Auswirkungen auf die Stadt Für Gießen bedeutet dies einen Ausnahmezustand. Es ist mit massiven Verkehrsbehinderungen, Straßensperrungen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr im gesamten Stadtgebiet zu rechnen. Anwohnern und Besuchern wird geraten, den Bereich um die Hessenhallen weiträumig zu meiden.

