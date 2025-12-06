News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
68-Jährige prallt mit PKW in abbiegendes Fahrzeug

6. Dezember 20255
(wS/ots) Burbach 06.12.2025 | Auf der B 54 bei Burbach-Lippe sind am Donnerstagabend (04.12.2025) vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Ein 42-Jähriger befuhr gegen 18:30 Uhr die B 54 in Richtung A45. Dahinter befand sich eine 68-Jährige mit ihrem PKW.

Auf Höhe der Einmündung zur L723 wollte der 42-Jährige auf die Landstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Mann verkehrsbedingt bremsen. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte die 68-Jährige stark und fuhr in das Heck des stehenden PKW.

Der 42-Jährige sowie seine 29-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die 68-Jährige sowie ihr 36-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt.

Der Fahrstreifen Richtung Autobahn war für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
