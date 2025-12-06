(wS/rk) Niederfischbach 06.12.2025 | Am Samstag, den 06. Dezember 2025, stimmt man sich auf Weihnachten ein – beim 14. Föschber Weihnachtsmarkt rund um den Siegerländer Dom. In Absprache mit Bürgermeister Dominik Schuh sowie dem Organisationsteam des Fördervereins Haus Mutter Teresa, vertreten durch Klaus-Jürgen Griese und Rainer Kessler, wird der Weihnachtsmarkt auf der Domplatte des Siegerländer Doms von 14:00 bis 20:00 Uhr stattfinden.

Unterstützt wird die Veranstaltung in vielen Bereichen durch die Mitarbeiter des Bauhofs Niederfischbach. Der Weihnachtsmarkt hat im AK- und SI-Land bereits einen hohen Stellenwert, da auch viele Verkaufsstände aus dem Siegerland und dem Wittgensteiner Land teilnehmen. Inzwischen sind knapp 25 Verkaufsstände mit Weihnachtskunst, Holz-Deko, Feinem und Würzigem, Schmuck und Design, Wolle und Strickwaren sowie Geschenken und Kleinkunstartikeln angemeldet. Auch die MD-Früchtewelt aus Erndtebrück mit Obst, Mandarinen und Nüssen sowie einer Champignonpfanne wird wieder dabei sein.

Natürlich werden auch Glühwein, heißer Kakao, Aperol und Lumumba sowie Waffeln, Crêpes oder Bratwurst beim Bierchen ihre Interessenten finden.

Gegen 16:00 Uhr wird der Musikverein 1871 Niederfischbach die Besucher musikalisch auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen.

Ab 17:00 Uhr haben alle Kinder die Möglichkeit, den Weihnachtsmann persönlich aufzusuchen, denn er hat für jedes Kind etwas Besonderes in seinem großen Weihnachtssack dabei.

(Auch ein Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann ist möglich.)

Eine große Weihnachtsverlosung findet ebenfalls wieder statt, mit folgenden Hauptpreisen:

LED Smart TV 50 Zoll, Milwaukee-Jacke, Vibrationsplatte, Swarovski-Armbänder, Gutschein „Fein & Würzig“, Reisegutschein August Becker und vielen weiteren wertvollen Preisen.

Lose sind am Weihnachtsmarkttag für je 2,- € am Losverkaufsstand des Fördervereins Haus Mutter Teresa erhältlich.

Der Erlös dieser Tombola ist für die Bewohner des Haus Mutter Teresa Altenwohn- & Pflegeheims Niederfischbach vorgesehen.

Wir wünschen allen Besuchern schon heute eine vorweihnachtliche Zeit, verbunden mit Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Ortsgemeinde Niederfischbach und Förderverein Haus Mutter Teresa

Fotos: Rainer Kessler