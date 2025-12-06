Feuer mit Menschenleben in Gefahr in Wenden-Heid

(wS/ots) Wenden 06.12.2025 | Am Donnerstagabend wurde gegen 18:54 Uhr die Einheit Hillmicke der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden zunächst mit dem Stichwort „Feuer 1 – unklarer Feuerschein“ nach Wenden-Heid alarmiert. Noch vor dem Ausrücken des ersten Feuerwehrfahrzeugs wurde das Einsatzstichwort jedoch erst auf „Feuer 2 – Zimmerbrand“ und kurz darauf auf „Feuer 2Y – Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ erhöht.

Diese Alarmstufenerhöhung führte dazu, dass neben der Einheit Hillmicke auch die Einheit Gerlingen, die Drehleiter der Einheit Wenden, der Führungsdienst der Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst des Kreis Olpe zur Einsatzstelle beordert wurden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das stark verrauchte Gebäude bereits eigenständig verlassen. Ein erster Trupp der Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Dabei konnte der Hund der Bewohner gerettet werden, bevor mit der Brandbekämpfung im Innenangriff begonnen wurde.

Insgesamt waren drei Trupps unter Atemschutz im Einsatz, um den Brand zu löschen, Glutnester aufzuspüren und das Gebäude zu belüften. Im Verlauf des Einsatzes wurden drei Personen durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt und untersucht. Eine dieser Personen musste mit einem angeforderten, nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Die beiden weiteren Betroffenen verblieben nach notärztlicher Untersuchung vor Ort und wurden anschließend unter anderem durch Notfallseelsorger betreut. Nach Abschluss der feuerwehrtechnischen Maßnahmen übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache. Diese dauern derzeit noch an. Das betroffene Wohnhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden








