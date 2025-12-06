Für den guten Zweck: Weihnachtsmarkt mit Waffeln und Punsch zugunsten der Palliativstation

(wS/dia) Siegen 06.12.2025 | Der Duft von frisch gebackenen Waffeln lockte nun zahlreiche Besucher ans Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Auf der Terrasse vor der Cafeteria hatte die Palliativstation des Krankenhauses einen gemütlichen Weihnachtsmarkt organisiert. Bei süßen Leckereien, heißem Kaffee oder Punsch genossen die Gäste einen stimmungsvollen Auftakt in die vorweihnachtliche Zeit.



An den Ständen wurden darüber hinaus auch einige selbstgemachte Produkte angeboten – von Handarbeiten über Plätzchen bis hin zu kleinen Geschenken. Für einen besonderen Moment sorgte der Chor Pop Generation, im dem auch eine Patientin der Station mitsingt. Die Sängerinnen und Sänger überraschten mit einem kleinen Konzert aus Weihnachtsliedern, das viele Besucher sichtlich berührte.



Der Erlös der gesamten Aktion kommt vollständig der Palliativstation am „Stilling“ zugute, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert und damit seit einem Vierteljahrhundert schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen begleitet. Stefanie Abele, Pflegefachkraft und Hauptorganisatorin des Marktes, zog ein positives Fazit: „Wir sind begeistert über das riesige Engagement des gesamten Teams und dankbar für jede helfende Hand, die diesen Weihnachtsmarkt möglich gemacht hat.“

Klein, aber fein: Gemütliche Atmosphäre herrschte beim Weihnachtsmarkt zugunsten der Palliativstation am Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen.

Foto: Diakonie in Südwestfalen








