Fest der Farben: Kunst im Diakonie Klinikum Kirchen

(wS/dia) Kirchen 06.12.2025 | „Farbenfreude, Leichtigkeit und Positivität“: Mit diesen Attributen beschreibt Diplom-Designerin Petra Moser ihre Ausstellung, die sie nun im Diakonie Klinikum Kirchen eröffnete. „Esperanza“, also Hoffnung: So lautet der Titel, unter dem die Werke auf die Besucher wirken sollen.



Unterschiedliche Techniken lässt die freischaffende Künstlerin aus Hamm/Sieg zum Einsatz kommen. In Kirchen zeigt sie abstrakte Acrylmalerei, kleinere, gerahmte Tuschebilder oder auch Makro-Fotografien. Den Ausstellungsort wählte Petra Moser ganz bewusst: „Kunst kann in Kliniken eine positive Atmosphäre schaffen und Menschen in schwierigen Situationen unterstützen. Darüber hinaus kann Kunst ein Krankenhaus zu einem einladenden Ort machen.“ So war es auf jeden Fall bei der Vernissage, die musikalisch von Bernhard Immisch an der Querflöte umrahmt wurde. Zudem nahm sich die Künstlerin viel Zeit, die zahlreichen Besucher in ihre Gedankenwelt einzuführen und zur Zwiesprache mit den Bildern zu ermutigen.

Zu sehen ist die Ausstellung „Esperanza“ noch bis zum 30. Dezember im Foyer des Diakonie Klinikums an der Bahnhofstraße in Kirchen.

Eröffneten die Ausstellung im Diakonie Klinikum Kirchen: Petra Moser und Bernhard Immisch.

Vernissage mit Petra Moser – Bilder sind bis 30. Dezember im Foyer zu sehen