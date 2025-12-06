Aktion Herzklopfen im 19. Jahr – Tristan Vitt besuchte den AliBaba-Herzklopfen-Stand auf dem Siegener Weihnachtsmarkt

(wS/si) Siegen 06.12.2025 | Zum 1. Mal übernimmt der neue Bürgermeister der Stadt Siegen, Tristan Vitt, die Schirmherrschaft für die Aktion Herzklopfen. Auch in den anderen teilnehmenden Regionen übernehmen die Bürgermeister die Schirmherrschaft. Für Kreuztal erstmals dabei ist Michael Kolodzig, in Bad Berleburg ist es Volker Sonneborn und in Hilchenbach erneut engagiert ist Kyrillos Kaioglidis.



Tristan Vitt besuchte das AliBaba-Team der Aktion Herzklopfen auf dem Siegener Weihnachtsmarkt im Sozialhäuschen und konnte sich vor Ort einen Eindruck vom Engagement verschaffen: „Seit 19 Jahren unterstützt Ali Baba mit dieser Aktion Kinder, um ihnen an Weihnachten ein besonderes Geschenk machen zu können. Das ist eine echte Erfolgsbilanz für solch ein Herzensprojekt. Und die Kinder wissen: Es hat jemand an mich gedacht. Das als Schirmherr und Wunschpate auch weiterhin zu unterstützen, ist mir ein besonderes Anliegen.“



Die Aktion Herzklopfen der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH wird zum 19. Mal umgesetzt

und erfüllt Kindern bis 14 Jahren aus einkommensschwachen Familien einen kleinen Herzenswunsch

im Rahmen von rund 25,00€. Es sind über 730 Wünsche eingegangen. Das Durchschnittsalter bei den

Kindern, die Wünsche abgeben, liegt in 2025 bei 7-8 Jahren. Kirsten Fuhr, Leitung von alia und

AliBaba: „In diesem Jahr ist im Schwerpunkt technisches Spielzeug zum Selbstbauen für Jungen und

Mädchen gleichermaßen auf den Wunschzetteln, ebenso werden Mal- und Zeichenutensilien

gewünscht. Bei den älteren Kindern sind Kino-Gutscheine wieder sehr gefragt.“ Noch bis zum 9.12.

werden Wunschpatinnen und Wunschpaten gesucht, um auch in diesem Jahr keinen Herzenswunsch

der Aktion offen zu lassen.

Laut einer Umfrage in 2025 (forsa/Safe the Children) lebt jedes 5. Kind in Deutschland in einem

Haushalt, der sich den durchschnittlichen Lebensstandard nicht leisten kann. „Das können wir sogar

an einigen Wünschen ablesen. Es wurden in diesem Jahr auch wieder elektrische Zahnbürsten

gewünscht, die für einige von uns eher alltäglich sind“, ergänzt Astrid Brockelt von AliBaba die

Herzklopfen-Wunschliste 2025.

Sonja Becker, Geschäftsführerin der Alternative Lebensräume GmbH merkt an: „In den letzten rund

zwei Jahrzehnten ist die Armutsgefährdungsquote von Kindern unter 18 wie zementiert und liegt bei

20%, manchmal auch darüber. Mit Herzklopfen wollen wir in der Weihnachtszeit einen Gegenpol

setzen und Teilhabe ermöglichen. Unseren Wunschpatinnen und Wunschpaten ist genau das auch

ein Anliegen. Wir hören immer wieder, dass sie gerne etwas teilen und einem Kind eine Freude

machen wollen.“ Wer keine direkte Wunschpatenschaft übernimmt, kann die Aktion anderweitig

fördern. Dazu hat die AliBaba-Werkstatt wieder schmucke Kleinigkeiten hergestellt, deren Erlös

komplett Herzklopfen zufließt. Genauso wie die Spenden in den bereitgestellten Sammeldosen dazu

beitragen, dass kein Wunschengel mit leeren Händen bleibt.

Was Herzklopfen für die Kinder bedeutet, macht ein Beispiel deutlich, wo sich ein Mädchen für ein

aktuelles Spiel bedankt und es zusammen mit den Freundinnen spielen kann. Dieses Geschenk

erfreut im Miteinander eine ganze Gruppe. Kirsten Fuhr, Leitung von alia und AliBaba: „In den letzten

Jahren konnten wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie Firmen, Gruppen und

Belegschaften alle Wünsche erfüllen und somit vielfach mitteilen: Wir denken an euch!“

Damit auch im 19. Jahr der Aktion alle Wünsche der Kinder erfüllt werden können, bittet die Trägerin weiterhin um Spenden:

Verwendungszweck „Herzklopfen“ – Spendenkonto bei der Sparkasse Siegen,

Alternative Lebensräume GmbH, IBAN: DE60 4605 0001 0000 0322 92, BIC: WELADED1SIE.



Die bis zum 3. Advent eingetroffenen Geschenke werden vor Heiligabend in den AliBaba-Läden und

„Wunschzentralen“ zur Abholung bereitgestellt oder, in besonderen Fällen, direkt zur Familie

geliefert. Auch in diesem Jahr werden alle Kinder gebeten, ein kleines Dankeschön zu malen oder zu

basteln, um es den Patinnen und Paten senden zu können. Alles geschieht unter Wahrung der

Anonymität.

Bürgermeister Tristan Vitt als Schirmherr und Wunschpate, umrahmt von „Herzklopfen“ der Alternative Lebensräume GmbH: Astrid Brockelt (AliBaba), Sonja Becker (Geschäftsführung), Birgit Baltruschat (AliBaba).

Foto: Stadt Siegen