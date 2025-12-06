Verkehrsbehinderungen in Siegen: Diese Baustellen betreffen die 50. Kalenderwoche

(wS/si) Siegen 06.12.2025 | In der kommenden Woche müssen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Siegen erneut mit Einschränkungen rechnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind in mehreren Stadtteilen Bauarbeiten geplant oder bereits im Gange, die zu Sperrungen und Engstellen führen können.

Gosenbach: Sanierung der Stützmauer sorgt weiterhin für Behinderungen

In der Oberschelder Straße bleibt eine rund 30 Meter lange halbseitige Sperrung auf Höhe der Hausnummer 32 bestehen. Grund sind fortlaufende Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer – ein Projekt, das bereits seit März 2021 läuft und dessen Ende weiterhin offen ist.

Seelbach: Verengte Fahrspur an der Freudenberger Straße

In Höhe des Seelbacher Weihers (nach Hausnr. 671) wird die Fahrbahn eingeengt. Der Verkehr kann die Baustelle weiterhin passieren. Anlass der Einschränkung ist der Neubau einer Zufahrt. Auch hier ist kein Abschlussdatum bekannt.

Achenbach: Eingeschränkte Fahrt über die Talbrücke

Für die Talbrücke Achenbach gilt seit dem 3. Juli 2024 eine veränderte Verkehrsführung. In Fahrtrichtung Autobahn ist die rechte Fahrspur gesperrt, sodass nur noch eine Spur zur Verfügung steht. Die Gesamtdauer der Maßnahme erstreckt sich voraussichtlich bis 2027.

Innenstadt: Vollsperrung der Emilienstraße wegen Kanalbau

Zwischen Sandstraße und Friedrichstraße bleibt die Emilienstraße vollständig gesperrt. Grund hierfür sind Kanalbauarbeiten. Diese sollen bis zum 12. Dezember 2025 abgeschlossen sein.

Weidenau: Letzte Bauphase in der Bismarckstraße

Seit dem 10. November 2025 befindet sich der letzte Abschnitt der Kanalbauarbeiten in der Umsetzung. Die Straße In der Herrenwiese ist wieder normal befahrbar, jedoch bleibt die Bismarckstraße bis zum 19. Dezember voll gesperrt. Eine Umleitung über die Poststraße ist eingerichtet.

Eiserfeld: Tagesvollsperrung wegen Gefahrbaumfällungen

Am 6. Dezember müssen sich Anwohner und Durchreisende in Eiserfeld auf eine vollständige Sperrung der Straße Am Freibad einstellen. Zwischen 7.30 und 16.30 Uhr werden Gefahrbäume gefällt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Lindenstraße umgeleitet.

