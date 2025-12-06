Ticketverkauf gestartet: „Ghost – Das Musical“ kommt 2026 nach Siegen

(wS/mk) Siegen 06.12.2025 | „Ghost – Das Musical“ kehrt zurück auf die Bühne. Die Musicaladaption des Filmklassikers „Ghost – Nachricht von Sam“ erzählt die berührende Geschichte von Sam Wheat und Molly Jensen – und davon, wie Liebe die Grenzen zwischen Leben und Tod überwindet.

Im New York der frühen 1990er Jahre scheint für Sam und Molly das Leben perfekt – bis ein brutaler Überfall auf offener Straße Sam aus dem Leben reißt. Als Geist, gefangen zwischen den Welten, erkennt er, dass sein Tod kein Zufall war. Verzweifelt versucht er, Molly vor der drohenden Gefahr zu warnen. Dabei begegnet er dem exzentrischen Medium Oda Mae Brown, deren plötzlich erwachte Fähigkeiten das Schicksal der beiden verändern. Gemeinsam setzen sie alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

„Ghost – Das Musical“ verbindet Musik, Magie und Emotion zu einem eindrucksvollen Theatererlebnis, das berührt, mitreißt und begeistert.

Der Verkauf für 2026 läuft – Tickets erhältlich unter ghost.de!

Ab sofort können sich Besucher und Besucherinnen ihre Plätze sichern. Nach dem Erfolg mit Sister Act im Oktober 2024 bringt der Verein Musical!Kultur Daaden in Kooperation mit dem Apollo-Theater Siegen nun die bewegende Geschichte von Liebe, Verlust und übernatürlicher Macht auf die Bühne.

• Wann: 23. Oktober bis 2. November 2026

• Wo: Apollo Theater Siegen

Weitere Informationen zu Terminen, Preisen und dem Ensemble finden Sie auf der offiziellen Website des Vereins unter www.musicalkultur.de.