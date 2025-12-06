Spendenübergabe der neuen „Immobilienwerkstatt am Rathausplatz“ – 1.500 € für soziale Einrichtungen

(wS/spa) Burbach 06.12.2025 | Beim gemeinsamen Zapfen in der Vereinbar hat die neue Immobilienwerkstatt am Rathausplatz am 31. Oktober auf ihr Angebot rund um Immobilie & Wohnen aufmerksam gemacht. Vertreterinnen und Vertreter der Kooperationspartner Sparkasse Burbach-Neunkirchen, Freiraum4 und Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) schenkten an diesem Abend die Getränke aus. Das dabei eingenommene Trinkgeld wurde von jedem der drei Unternehmen noch einmal verdoppelt, sodass ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.500 € zusammengekommen ist.

Dieser wurde nun je zur Hälfte an das Haus Klotzbach in Neunkirchen und den Förderverein Kinderzuhause in Burbach übergeben.

Die Unternehmensvertreter betonten bei der Übergabe, dass es eine Herzensangelegenheit sei, mit der Kooperation nicht nur fachliche Dienstleistungen anzubieten, sondern auch Mehrwerte für die Region und ihre Bürgerinnen und Bürger zu schaffen – und das über die eigenen Kernkompetenzen hinaus.



Die Immobilienwerkstatt am Rathausplatz bietet Antworten auf alle Fragen rund um die Themen Finden, Finanzieren, Energie & Modernisieren. Sie ist Teil der neuen Ortsmitte Neunkirchen und hat ab Januar täglich von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet (freitags bis 16 Uhr).

Große Freude über die Spendenschecks: v.l. Henning Stern (Freiraum4), Marc Giesler (SVB), Isabell Wienkamp (Förderverein Kinderzuhause), Christina Ziebold-Jung (Haus Klotzbach), Simon Fries (Sparkasse), Andreas Miller (Freiraum4).

Foto: Sparkasse







